Pier satele Romaniei. Casele parasite sunt inghitite lent de padurea din jur

Satele Romaniei mor unul cate unul, odata cu ultimii lor vietuitori. Localnicii mai tineri din aceste catune trag catre orase, unde au drumuri bune, scoli pentru copii si locuri de munca, iar in urma lor ramane multa tristete. Am descoperit un astfel de peisaj sumbru printre dealurile comunei buzoiene Cozieni. Virgil Bagiu a copilarit in catunul Valea Roatei, in care abia mai rezista vreo zece case, aproape toate parasite. Nu am fi aflat niciodata unde este ascunsa vechea asezare, daca nu l-am ... citeste toata stirea