Politistii locali, cu ochii pe pubele. Pot aplica amenzi uriase daca te prind ca arunci gunoiul la intamplare

Politistii locali buzoieni au o noua sarcina: sa supravegheze pubelele subterane de gunoi. Multi buzoieni arunca gunoiul "la gramada", chiar daca aceste platforme au pubele separate in functie de tipul de gunoi. De altfel, cetatenii depistati in timp ce lasa gunoiul langa pubele sau in spatele blocurilor risca amenzi usturatoare. In acest context, primarul Buzaului, Constantin Toma, ii indeamna pe buzoieni sa fie mai responsabili atunci cand arunca gunoiul menajer."Din cauza acestui gunoi ... citeste toata stirea