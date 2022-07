Pompierii buzoieni au primit in dotare o autospeciala ce poate fi reincarcata din lacuri sau rauri VIDEO

O autospeciala moderna cu o capacitate de 10.000 de litri de apa va fi folosita de pompierii buzoieni in misiunele de stingere a incendiilor. Noua masina are cea mai mare capacitate de stocare a apei dintre toate mijloacele tehnice aflate in dotarea ISU Buzau. Noua autospeciala, in valoare de 1.698.368 lei, a ajuns deja in curtea ISU Buzau si este pregatita sa plece la interventii. Poate fi alimentata cu apa si din surse fara presiune, precum lacuri, acumulari de apa sau rauri, ceea ce ... citeste toata stirea