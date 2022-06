Povestea parasutei BG-7M, inventata de legendarul Grigore Bastan. A marcat multe generatii de militari

Parasutele romanesti brevetate de Grigore Bastan, primul general parasutist din Armata Romana, au intrat in dotarea trupelor de parasutisti la inceputul anilor '70. Parasuta principala BG-7M si parasuta de rezerva, botezata BG-3M, au iesit din dotarea armatei, insa raman o legenda, asemenea inventatorului lor. "BG" reprezinta initialele inventatorului, Bastan Grigore. BG-7M are trei fante care permit pilotarea cu usurinta pentru a asigura o aterizare in conditii bune. Aceasta parasuta poate ... citeste toata stirea