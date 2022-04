Pranzul pe terasa, ca la bunica la tara. Oferta unor gospodari din "Patria chihlimbarului", reveniti din strainatate

Dupa multe luni de umblat pentru avize, un cuplu de tineri din Patarlagele a deschis primul punct gastronomic local, pentru turistii care vor sa manance sanatos, adica numai bunatati produse in propria gospodarie. Locul in care drumetii isi pot ostoi foamea este casa sotilor Sburlan, din Valea Sibiciului, judetul Buzau. Multe zone cu potential turistic din tara noastra sunt inca sarace in pensiuni si localuri. A fost pana de curand si cazul "Patriei chihlimbarului", mai precis teritoriul dintre ... citeste toata stirea