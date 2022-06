Pregatiri pentru redeschiderea Muzeului in aer liber "Tabara Magura" VIDEO

Deschiderea in forma modernizata a Muzeului in aer liber "Tabara Magura" este planificata in acest weekend. A trecut printr-un amplu program de modernizare incepand cu anul 2018. Muzeul Judetean Buzau anunta deschiderea, in forma modernizata, a Muzeului in aer liber "Tabara Magura". Evenimentul va avea loc sambata, 11 iunie, de la ora 11.00. Intre anii 2018 si 2022, Consiliul Judetean Buzau prin Muzeul Judetean Buzau, in colaborare cu Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei prin Manastirea Ciolanu, ... citeste toata stirea