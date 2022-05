Pregatiri pentru Targul Dragaica din Buzau. Comerciantii pot sa inchirieze spatii VIDEO

Targul de vara Dragaica revine la Buzau fara restrictii, dupa o perioada de doi ani de pandemie. Programul de vizitare va fi cuprins intre orele 10.00 si 24.00, in fiecare zi. Balciul, unul dintre cele mai vechi din tara, va functiona intre 9 si 26 iunie, in incinta Pietei Volante Dragaica, taxa de intrare fiind stabilita la 3 lei de persoana. Copiii si elevii sub 14 ani beneficiaza de gratuitate, ca si in anii anteriori. In incinta Targului Dragaica se vor desfasura activitati de distractie si ... citeste toata stirea