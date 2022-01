Premiera nationala. Barbat de 70 de ani, vaccinat, infectat pentru a treia oara cu SARS-CoV-2

Raspandirea variantei Omicron a noului coronavirus a ajuns la cote ridicate, la Buzau. Unul dintre pacientii internati in sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean s-a infectat pentru a treia oara cu SARS-CoV-2. Printre buzoienii diagnosticati in aceste zile cu COVID-19 se afla un barbat de 70 de ani, infectat pentru a treia oara cu noul coronavirus.Despre acest caz, medicul infectionist Bogdan Micu spune ca ar reprezenta o premiera nationala.Primul episod de boala l-a avut in august ... citeste toata stirea