Primar din Buzau, acuzat ca a batut secretara primariei

Primarul comunei buzoiene Catina, Alexandru Fulgeanu, este acuzat ca ar fi batut-o pe secretara Primariei, o femeie de 53 de ani. Agresiunea ar fi avut loc in cursul zilei de joi. Politia Buzau a fost sesizata de o persoana de sex feminin de 53 de ani din comuna Catina care a fost agresata de angajatorul ei, un barbat de 41 de ani din aceeasi localitate.Incidentul s-a produs in jurul orei 14.00, in incinta Primariei. Scandalul a inceput intre secretara si o colega, dupa care a intervenit ... citeste toata stirea