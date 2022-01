Primarul Buzaului, indemnat sa alunge ciorile care zboara deasupra orasului VIDEO

Invazia de ciori, fenomen observat in aceste zile la Buzau, i-a fost adus in atentie primarului, pe un site de sesizari. Un cetatean ii cere edilului-sef sa alunge pasarile care, de peste o saptamana, innegreste cerul, dimineata si seara. Numarul ciorilor de deasupra Buzaului a crescut enorm in ultima vreme, iar spectacolul inaripatelor se desfasoara parca dupa program, in zori si la asfintit. Miile de pasari pot fi observate in special in zona de sud a orasului, deasupra parcului Crang. Zilele ... citeste toata stirea