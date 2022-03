Primele cazuri de gripa in Buzau, dupa doi ani. Explicatia medicilor

A reaparut virusul gripal in Buzau, dupa doi ani in care nu s-a mai inregistrat niciun caz. De asemenea, la sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean a crescut numarul cazurilor de viroze respiratorii. Medicii leaga aceste cazuri de renuntarea la masurile de protectie o data cu eliminarea restrictiilor. Medicii de familie si pediatrii se confrunta in ultima saptamana cu un val de viroze respiratorii si digestive, dar si cu multe cazuri de gripa. Cei mai multi sunt copii care ajung la medic cu ... citeste toata stirea