Primii bureti vegetali, scosi la vanzare de Statiunea de Cercetare Legumicola Buzau

Buretele vegetal produs in laboratoarele Statiunii de Cercetare Legumicola (SCDL) Buzau a fost scos la vanzare. Produsul este aclimatizat si brevetat in tara noastra din toamna anului trecut si este cautat in special pentru efectele benefice asupra pielii. Buretele vegetal se profileaza ca un concurent serios al produselor sintetice de pe piata. Este suta la suta vegetal, biodegradabil, iar actiunea lui activeaza circulatia sangelui, exfoliaza piele in mod delicat si contribuie la diminuarea ... citeste toata stirea