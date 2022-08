Proiect de ameliorare a efectelor secetei: la Buzau, apele uzate vor fi utilizate in irigatii

Un proiect experimental este in pregatire la Buzau. Este vorba despre utilizarea apelor uzate colectate la nivelul municipiului pentru irigatiile in agricultura. Practic, apa care urmeaza sa fie tratata in statiile de epurare, ce contine cantitati importante de fertilizanti, ar putea fi utilizata pentru irigarea terenurilor agricole.Pe langa beneficiile in agricultura, edilul sef al municipiului Buzau, Constantin Toma, spune ca utilizarea apelor uzate pentru irigatii ar putea scadea si ... citeste toata stirea