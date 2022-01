Reabilitarea cladirilor vechi din centrul Buzaului, cu bani europeni. Mai intai vor fi evacuati chiriasii VIDEO

Cuza Voda, strada cu cele mai vechi case din municipiul Buzau, ar putea avea o noua fata in urmatorii ani. Primarul Constantin Toma a anuntat ca municipalitatea a demarat procedurile pentru atragerea de fonduri europene in vederea reabilitarii cladirilor vechi de pe strada Cuza Voda. In acelasi context, edilul Buzaului a precizat ca inainte de inceperea lucrarilor, cetatenii care locuiesc in imobilele care apartin Primariei, de pe strada Cuza Voda, vor fi evacuati."Vom depune un proiect pe ... citeste toata stirea