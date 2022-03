Recensamantul ar putea aduce mari neplaceri Buzaului, avertizeaza primarul orasului VIDEO

Chiar in prima zi a recensamantului, primarul municipiului Constantin Toma face un apel catre toti cetatenii orasului sa se declare locuitori ai municipiului Buzau. Aceasta, deoarece exista riscul ca orasul Buzau sa coboare sub 100.000 de locuitori, situatie care ar atrage municipiului mai multe dezavantaje. Ar aparea efecte nedorite, spune edilul, si in ceea ce priveste atragerea de bani europeni. "Exista riscul sa coboram ca oras, sub nivelul de 100.000 de locuitori, ceea ce ne-ar aduce mai ... citeste toata stirea