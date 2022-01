Record dupa record, la numarul de infectari cu SARS-CoV-2 inregistrat zilnic in judetul Buzau

Creste numarul cazurilor noi de COVID-19 in judetul Buzau, dar si cel al persoanelor care ajung in spital pentru ingrijiri. Vineri, 28 ianuarie, autoritatile sanitare au anuntat un nou record absolut de infectari in judetul Buzau. Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 a ajuns la 824, dintre care 74 sunt reinfectari, la putin peste 1.500 de teste efectuate in ultimele 24 de ore.Autoritatile sanitare spun ca gradul de ocupare a paturilor COVID din ... citeste toata stirea