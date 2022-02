Restrictii pe E85, in Buzau, din cauza unei cisterne iesite de pe sosea

Traficul auto pe DN2 E85, in localitatea Zarnesti, a fost restrictionat, deoarece o cisterna care transporta combustibil a iesit in afara partii carosabile. Pompierii intervin pentru a depista eventuale scurgeri. Cisterna intra in categoria celor cu risc inflamabil, a fost solicitata interventia ISU pentru verificare si evaluare cu privire afectarea incarcaturii si riscurile aferente.Momentan, circulatia a fost restrictionata pe zona de de siguranta. ... citeste toata stirea