Sansa pentru reducerea poluarii in orasul Buzau

Municipiul Buzau are sansa de a deveni unul dintre cele o suta de orase ale Europei neutre in privinta emisiilor de carbon pana in 2030.La nivelul intregii Uniuni Europene au fost selectate, intr-o prima faza, 362 de orase, dintre care, in final, se vor alege o suta.Din Romania, au fost declarate eligibile 11 municipii: Alba-Iulia, Bistrita, Brasov, Buzau, Cluj-Napoca, Piatra Neamt, Ramnicu Valcea, Roman, Suceava, Timisoara si Tulcea.Comisia Europeana va anunta lista celor o suta de orase ... citeste toata stirea