Sculpturile Taberei de la Magura vor avea coduri QR. Ce afla turistii dupa scanarea lor VIDEO

Specialistii Muzeului Judetean Buzau lucreaza la implementarea unui concept prin care lucrarile Taberei de Sculptura de la Magura vor fi puse mai bine in valoare. Expozitia in aer liber contine un numar de 256 de statui cioplite in piatra. Atragerea unui numar cat mai mare de turisti in judetul Buzau, in 2022, este unul dintre obiectivele propuse de conducerea Consiliului Judetean, la acest inceput de an. Pe langa alte proiecte, autoritatile au in vedere readucerea in prim-plan a Taberei de ... citeste toata stirea