Scumpirile de pe piata materialelor de constructie produc mari intarzieri in derularea proiectelor publice

Scumpirea materialelor de constructie amana termenul de finalizare a unor proiecte importante de modernizare si reabilitare. Asa explica autoritatile din Buzau de ce, de exemplu, elevii Colegiului National "Mihai Eminescu" vor invata in continuare in sediul fostului liceului tehnologic "Costin Nenitescu". Cauza intarzierii, spune primarul Buzaului, ar fi pe de o parte constructorul, care in ultimul an a intampinat dificultati de personal, iar pe de alta parte, scumpirile de pe piata