Sectie din Spitalul Sapoca Buzau, adaptata sa preia pacienti cu COVID-19 care au si afectiuni psihice

O sectie exterioara a Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca din Buzau a fost transformata, cu acordul Ministerului Sanatatii, in unitate de nivel 3 pentru bolnavii infectati cu SARS-CoV-2. Pacientii provin din randul persoanelor cu afectiuni psihice. Masura s-a impus in contextul cresterii semnificative a infectarilor cu coronavirus in randul angajatilor din spital si al numarului mare de focare, tocmai pentru a se reduce riscul de contaminare a pacientilor.In Sectia ... citeste toata stirea