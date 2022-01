Semnal de alarma. Afectiune care face ravagii printre femei, ignorata din cauza pandemiei de COVID-19 / VIDEO

Din cauza pandemiei, in ultimii doi ani, doar trei femei din judetul Buzau au efectuat teste pentru depistarea cancerului de col uterin. Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste rata mortalitatii in randul femeilor provocata de aceasta afectiune. Un semnal de alarma este tras de medicul Doina Popescu, coordonatorul Programului National de Screening din Spitalul Judetean Buzau. Motivele sunt diverse, dar toate au legatura cu pandemia de COVID-19. "Medicii de familie sunt ... citeste toata stirea