Serie de evenimente, la implinirea a 1.650 de ani de la prima atestare documentara a Buzaului FOTO

A fost zi de sarbatoare pentru locuitorii orasului Buzau. S-au implinit 1.650 de ani de la prima atestare documentara a localitatii. Pe Calea Eroilor a fost inaugurata o noua galerie foto, in care fusesera strecurate initial si imagini cu dictatorul Nicolae Ceausescu. Cele doua panouri in care se aminteste de vizitele dicatorului Nicolae Ceausescu in municipiul Buzau, care au starnit reactii dure din partea unor buzoieni, au fost inlocuite chiar inaintea inaugurarii. Primarul Constantin Toma a ... citeste toata stirea