Sofer de 25 de ani, ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina

Un tanar de 25 de ani, din Glodeanu Silistea, judetul Buzau, a fost ranit, duminica dimineata, dupa ce s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile. Accidentul s-a produs pe DJ 102H, in localitatea Casota.In timp ce conducea un autoturism pe directia Casota catre Glodeanu Silistea, soferul de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei, a acrosat un autovehicul parcat, dupa care s-a rasturnat in afara partii carosabile.Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea soferului in varsta 25 de ... citeste toata stirea