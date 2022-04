Sofer incepator, ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina pe centura Buzaului

Traficul pe Soseaua Nordului, in Buzau, a fost restrictionat, duminica dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. Masina condusa de un tanar a parasit soseaua si rasturnat. Cel mai probabil, autoturismul a derapat pe carosabilul umed.Din primele date de la fata locului, autoturismul condus pe directia Buzau catre Ploiesti, de catre un sofer in varsta de 19 ani, din Calarasi, s-a rasturnat in afara partii carosabile.Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea soferului care a fost preluat de ... citeste toata stirea