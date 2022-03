Soferi ucraineni, intampinati cu ceai si cafea de politistii din Buzau VIDEO

Pentru ca in aceasta perioada judetul Buzau este tranzitat si de vehicule ale cetatenilor ucraineni, veniti de la mare distanta, politistii buzoieni au desfasurat o actiune preventiva pentru prevenirea evenimentelor rutere ce s-ar putea produce pe fondul oboselii la volan. Cateva autoturisme cu numere de Ucraina au fost oprite in trafic de politistii buzoieni, pentru a le oferi soferilor cafea, ceai si sfaturi preventive. In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au depistat 302 soferi ... citeste toata stirea