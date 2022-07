Soferita ranita intr-un accident produs langa Buzau. A intrat cu masina intr-un camion

O tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Smeeni, a fost ranita intr-un accident produs pe DJ 203D, in afara localitatii Tintesti. Soferita a intrat in coliziune cu un autocamion care circula in aceeasi directie.La volanul masinii de mare tonaj se afla un sofer in varsta de 21 de ani, din Republica Moldova.Accidentul rutier s-a soldat cu ranirea soferitei de 29 de ani, care a fost preluata de ambulanta pentru ingrijiri medicale.In cauza se va intocmi dosar penal iar politistii continua ... citeste toata stirea