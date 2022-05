Soferul unui microbuz scolar, acuzat ca a abuzat sexual o eleva de 13 ani

Soferul microbuzului scolar din localitatea buzoiana Posta Calnau a fost reclamat la politie ca ar fi abuzat sexual o minora de 13 ani. Politia a inceput cercetarile, iar pe perioada anchetei barbatul in varsta de 62 de ani este suspendat din serviciu. Intamplarea socanta ar fi avut loc in urma cu o saptamana, atunci cand soferul a ramas singur in microbuzul scolar cu eleva de 13 ani.Acesta ar fi atins-o pe fata in zonele intime, iar copila a povestit totul unei colege. Mama fetitei agresate ... citeste toata stirea