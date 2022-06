"Soseaua mortii" a curmat viata unui copilas de noua luni. Cat de utile ar fi fost separatoarele de sens

O tragedie de nedescris s-a abatut peste o tanara familie din localitatea buzoiana Stalpu. Copilul de nici un an al sotilor Madalin si Monalisa a murit in accidentul produs duminica seara, 12 iunie, pe E85, supranumit si drumul mortii. Se intorceau din vacanta petrecuta in Bulgaria, insa masina acestora a fost izbita de un sofer care a intrat pe contrasens. Baietelul in varsta de noua luni era impreuna cu mama, tatal si cu bunica atunci cand s-a produs coliziunea. Un sofer care circula din sens ... citeste toata stirea