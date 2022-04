Spitalul Judetean Buzau cauta medici pentru sectiile deficitare

Spitalul Judetean Buzau organizeaza un nou concurs in vederea angajarii unor medici in specialitatile in care are deficit. Acum, cel mai mare spital din judetul Buzau anunta ca are vacante 14 posturi.Este vorba despre reluarea unui concurs care a avut loc in februarie, insa care n-a avut succesul asteptat.Este nevoie de specialisti cardiologi, de medicina interna, gastroenterologie, ATI, medicina de urgenta, neurologie, dar si pe alte specializari.In ciuda eforturilor conducerii spitalului ... citeste toata stirea