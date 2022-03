Start in sezonul asfaltarilor de primavara, pe strazile Buzaului VIDEO

Odata cu incalzirea vremii, s-au redeschis si santierele in municipiului Buzau. Deocamdata, se lucreaza in centrul orasului, in vederea pregatirii reabilitarii totale a Pietei Dacia. Mai sunt lucrari in zona cuprinsa intre bulevardul Unirii, partea de sud, si strada Spiru Haret. De saptamana viitoare, muncitorii de la asfaltari vor relua interventiile in Zona Industriala, strada Transilvaniei si bulevardul Unirii. Primarul Constantin Toma spune ca sunt in pregatire ... citeste toata stirea