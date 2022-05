Sute de mii de euro, investiti de autoritatile judetului Buzau in modernizarea capitalei Republicii Moldova

Consiliul Judetean Buzau va investi 400.000 de euro peste Prut, in cateva proiecte edilitare din Chisinau. Hotararea a fost luata, joi, cu votul majoritatii alesilor judeteni. Voci din Opozitie sustin ca demersul este inoportun, mai ales ca beneficiarul cofinantarii este un primar PSRM, partid considerat antiromanesc. Un numar de 32 de proiecte de hotarare au fost dezbatute, joi, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Buzau, for condus de Petre Emanoil Neagu (PSD). In dezbatere s-a aflat si ... citeste toata stirea