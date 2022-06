Tabara de sculptura in aer liber de la Magura, loc de unde stelele pot fi observate prin telescop FOTO

Turistii care ajung la sfarsitul acestei saptamani in judetul Buzau sunt invitati de reprezentantii Muzeului Judetean sa participe la un eveniment inedit organizat in Tabara de sculptura de la Magura. Este vorba despre "Magura Sky", eveniment in cadrul caruia pasionatii de astronomie vor putea admira cerul plin de stele in cadrul natural deosebit oferit de Muzeul in aer liber de la Magura. Astfel, vineri, de la ora 20.00, si sambata, de la ora 17.00, cei interesati vor avea ocazia sa ... citeste toata stirea