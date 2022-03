Tanara din Buzau, santajata cu poze in ipostaze intime. Prietenul cunoscut pe Facebook i-a cerut favoruri sexuale

Un barbat din Prahova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ca a santajat o tanara din judetul Buzau cu publicarea unor fotografii in ipostaze intime. Cei doi se cunoscusera prin intermediul retelelor de socializare. Din cercetari a reiesit ca, la inceputul lunii februarie individul din Prahova, de 28 de ani, s-a imprietenit, pe Facebook, cu o tanara in varsta de 20 de ani, din comuna Chiojdu, Buzau."Dupa ce a convins-o sa-i trimita mai multe fotografii in ipostaze intime, ... citeste toata stirea