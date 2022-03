Taxare si in weekend, in doua parcari mari din Buzau

Soferii vor fi taxati si in zilele de sambata si duminica in parcarea publica de la Piata Centrala si in cea de langa Dragaica. Masura intra in vigoare chiar la sfarsitul acestei saptamani. Decizia a fost luata miercuri, in sedinta lunara a Consiliului Local Buzau. Desi hotararea a fost contestata de consilierii Opozitiei, proiectul initiat de edilul de Buzau a trecut la vot. Asta inseamna ca, incepand din acest weekend, posesorii de ... citeste toata stirea