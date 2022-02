Tragedia fara seaman a unui pompier, supravietuitor al exploziei de la Mihailesti. Si-a resuscitat fiica, victima unui accident rutier, dar in zadar

Soarta a fost pana la urma extrem de cruda cu un pompier din Buzau, supravietuitor al exploziei de la Mihailesti. Duminica seara, 20 februarie, de serviciu fiind in echipajul de descarcerare, Romeo Baciu si-a vazut copilul, victima a unui accident rutier, aruncat pe camp, dupa care a fost nevoit chiar sa il resusciteze cu propriile maini. Din pacate, Stefania a murit la spital. Avea 15 ani si se afla in masina condusa de un tanar de 18 ani. Tragedia s-a produs duminica seara, 20 februarie, in ... citeste toata stirea