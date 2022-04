Turist francez, impresionat de mancarea romaneasca: "Gatiti bine carnea de miel, copt sau la gratar" VIDEO

La doar o suta de kilometri distanta de Bucuresti, in Tinutul Buzaului, turistii romani si straini deopotriva descopera ingredientele unei vacante reusite de Paste. Printre ei se numara si familia Holcroft, din Franta, ea romanca, el francez. Alina si Jean-Baptiste locuiesc in Strasbourg, unde romanca s-a stabilit dupa facultate. Au doi copii mici si servicii care le ocupa mult timp. De aceea, marturisesc ei, nu-si permit multe calatorii in Romania, intr-un an. Sotilor Holcroft le-a intrat insa ... citeste toata stirea