Turisti rataciti intr-o padure din judetul Buzau, dupa ce au urmat indicatiile GPS-ului

Doi turisti din Bucuresti, intre care si o octogenara, care intentionau sa ajunga la Chilia lui Ambrozie, din comuna buzoiana Breaza, s-au ratacit cu masina intr-o padure de pe dealul Istrita, indusi in eroare de GPS. Au fost salvati de un echipaj de politie, dupa mai bine de o ora si jumatate de cautari. Incidentul s-a produs sambata seara. Dupa ce au realizat ca nu mai pot inainta, intrucat rotile autoturismului au ramas blocate in noroi, cei doi turisti au sunat la 112, in jurul orei 20.10. ... citeste toata stirea