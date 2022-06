Un cor unic infiintat de un preot din Buzau interpreteaza melodii in limbaj mimico-gestual VIDEO

Se invata muzica si in scolile pentru copiii surzi. O demonstreaza membrii corului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau, care au invatat de la preotul comunitatii de surzi din oras, Ionut Mihalascu, sa interpreteze cateva colinde si melodii patriotice in limbaj mimico-gestual. Serbarea de sfarsit de an scolar, de zilele trecute, a fost cea mai asteptata ocazie pentru copiii din corul special de a dovedi ca, prin pasiunea lor, pot trece peste orice impediment al ... citeste toata stirea