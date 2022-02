Un galatean a dat o spargere "la pont", dupa ce a iesit din puscarie. A furat bijuterii de 18.000 de lei

Un barbat din Galati care abia a iesit din inchisoare a dat o spargere, zilele trecute, la o casa din comuna buzoiana Vernesti, de unde a plecat cu bijuterii in valoare de peste 18.000 de lei. Primise pontul in perioada in care se afla in Penitenciarul Tulcea, unde fusese inchis pentru furt.In ziua de 23 ianuarie 2022, tanarul de 28 de ani, din Galati, a profitat de faptul ca un imobil din comuna Vernesti, judetul Buzau, este nelocuit si ar fi patruns prin efractie.Aflase de la un alt detinut ... citeste toata stirea