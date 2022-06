Un primar USR din Buzau renunta la functie. Claudiu Constantin din Lopatari invoca "motive personale"

Primarul comunei buzoiene Lopatari, Claudiu Constantin (USR), si-a anuntat, vineri, 3 iunie, demisia din functie. Potrivit acestuia, decizia are la baza motive personale. Claudiu Constantin a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa ce si-a prezentat demisia in fata Consiliului Local. "Este o decizie pe care am luat-o cu greu, dar pe deplin impacat, una care are la baza motive personale. Vreau sa ma concentrez mai mult pe sanatatea mea si pe familie, lucruri importante pe care recunosc ca ... citeste toata stirea