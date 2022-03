Un singur medic a depus dosarul la concursul pentru Spitalul Judetean Buzau. Sunt 15 posturi libere

Spitalul Judetean de Urgenta Buzau functioneaza, in continuare, la cota de avarie in privinta numarului de medici. Din pacate, desi unitatea sanitara a organizat mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi libere, prea putini au fost interesati. Spitalul Judetean de Urgenta Buzau functioneaza, in continuare, la cota de avarie in privinta numarului de medici.Din pacate, desi unitatea sanitara a organizat mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi libere, de fiecare data, prea ... citeste toata stirea