Uniforme ale soimilor patriei, jucarii si manuale din comunism, expuse pentru public la Buzau VIDEO

Muzeul Judetean Buzau pregateste o expozitie temporara despre cum traiau romanii si copiii lor in "Epoca de Aur". Expozitia "Copilaria in Comunism" evoca modurile in care copiii isi petreceau timpul liber, atat in interiorul locuintelor, cat si in afara acestora. Vizitatorii mai tineri vor descoperi, sau redescoperi, in cazul celor trecuti de prima tinerete, interiorul unei locuinte din perioada comunista, cu mobilierul specific dar si cu obiectele casnice, pe care inca le mai putem gasi prin ... citeste toata stirea