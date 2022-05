Unul dintre cele mai frumoase drumuri turistice din Buzau, refacut si redat circulatiei publice VIDEO

Drumul judetean 203G, care leaga statiunea Sarata Monteoru si localitatea Leiculesti, din judetul Buzau, a fost redat circulatiei, dupa o pauza de cinci luni, timp in care s-a aflat in reabilitare. Drumul a fost inchis in luna decembrie a anului trecut, dupa ce ploile abundente au provocat o alunecare de teren, iar tranzitarea lui punea in pericol vietile oamenilor. Una dintre benzile de mers se surpase complet pe anumite portiuni, iar soferii erau nevoiti sa alterneze benzile, ceea ce facea ca ... citeste toata stirea