Urmele gloantelor din gardul unei cladiri din Buzau, marturia confruntarii sangeroase dintre germani si sovietici

Modernizarea fostului spital I.C. Bratianu din Buzau este aproape de finalizare. Aici va fi amenajat un centru pentru expozitii, administrat de Muzeul de Istorie. In 1944, in fata acestei cladiri a avut loc o ambuscada sangeroasa. O unitate germana aflata in retragere a fost nimicita de militari sovietici. Spitalul I.C. Bratianu din Buzau a luat fiinta in anul 1872 sub denumirea de "Spitalul Judetean" si a fost cea mai mare unitate sanitara din municipiu, pana dupa 1970, cand a fost inaugurat ... citeste toata stirea