Ursii prind curaj si ajung aproape de sate, in cautarea hranei si a apei. Autoritatile au emis zilnic avertismente VIDEO

Ursii isi fac din ce in ce mai des aparitia in apropierea zonelor locuite, in cautarea hranei. Un localnic din Vintila Voda, judetul Buzau, a filmat miercuri un urs pe malul raului Slanic, langa un pod rutier. Cu o seara inainte, la Nehoiu s-a dat mesaj Ro-Alert care semnala prezenta unui urs in zona. Luni, a fost panica printre localnicii din satul Hales, din cauza unui pui de urs care ramasese intepenit langa gardul bisericii.Animalul isi prinsese piciorul intr-un lat si, in incercarea de a ... citeste toata stirea