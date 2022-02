Veteranul de poveste din Buzau. Are 100 de ani, a fost prizonier la rusi, dar ar merge la razboi daca-i nevoie VIDEO

Ar merge la razboi, sa-si apere tara, chiar si la varsta extrem de inaintata pe care o are. O spune cu hotarare un veteran de razboi din judetul Buzau, care implineste 100 de ani pe 23 februarie. Este la curent cu stirile despre razboiul care mocneste la granitele Romaniei si spune ferm: cu rusii nu e de joaca. Comunitatea din Gheraseni l-a aniversat in avans pe ultimul veteran de razboi din localitate, in biserica din centrul comunei.Pe 23 februarie 2022, nea' Neculai Coconel implineste ... citeste toata stirea