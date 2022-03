Viata celor cinci fratiori saraci din Balta Alba se schimba radical. Vor primi un ajutor urias VIDEO

Oamenii buni sar in ajutorul familiei sarmane din Balta Alba, judetul Buzau, care a fost debransata de la curent, dupa ce a adunat o restanta de 4.000 de lei. Cei cinci copilasi, mama lor si bunica oarba vor avea din nou curent. Mai mult, ei vor avea in curand o casa noua. Mioara Crangasu isi creste singura copilasii, de doi ani, de cand a reusit sa scape de concubinul care o batea aproape zilnic. Are 40 de ani, insa chipul ei poarta adanc imprimata amprenta greutatilor care au ajuns-o in utima ... citeste toata stirea