Viata la rulota, departe de asfaltul incins al oraselor. "E Raiul pe pamant!" FOTO

In timp ce majoritatea dintre noi ne sufocam sub arsita greu de suportat mai ales in orase, exista o categorie de oameni care duc o viata de invidiat, fara griji si deloc interesati de gradele din termometre. Vorbim despre un numar din ce in ce mai mare de familii care, vara, locuiesc in rulote. Domnul Vasile (foto jos) este din Bucuresti si, de o saptamana, locuieste impreuna cu sotia sa in micuta comunitate de rulotisti din apropierea rezervatiei Vulcanii Noroiosi. Aici s-au strans zeci de ... citeste toata stirea