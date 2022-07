Vita de vie se bucura de canicula. Vinul va fi mai putin, dar mai bun

Seceta a distrus in mare parte culturile din camp, de la legume pana la cereale. In schimb, viticultorii buzoieni sunt optimisti in ceea ce priveste productia de struguri pe care au sansa sa o aiba in acest an. Chiar daca si vita de vie are de suferit din cauza lipsei ploilor, proprietarii cramelor spun ca productiile de struguri vor fi doar usor diminuate fata de anul trecut, cand recolta a fost una extrem de bogata.In toamna anului trecut, in podgoriile din judetul Buzau, la soiurile din ... citeste toata stirea